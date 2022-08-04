台大醫院王姓骨科主任，涉嫌藉口要送禮，在下班時間邀藥廠派駐的女研究助理到辦公室內，見四下無人，從後方摟住女助理，還將她口罩拉下來強吻，被害人事後提告並調職，王男否認猥褻，但台北地檢署根據雙方事後對話訊息，認定王猥褻事證明確，4日依強制猥褻罪起訴王男。

年約60歲的王男是醫學博士，專長包括微創全平衡人工膝關節置換術、微創人工髖關節置換術、後十字韌帶重建術，以及再生醫學。

檢方調查，被害人原本是藥廠派駐台大的研究助理，因為工作關係而和王有業務往來，去年10月21日下午5時許，王男突然以要送禮為由約她在辦公室見面，王利用2人獨處機會，突然從後方摟抱她，強行將她轉身，拉下她的口罩親吻。

事後被害人向公司反應，並傳訊息給王「我視你如兄長，你卻變狼師」，「君子自重，請保持距離」，王則回傳「知道」，「再找時間談一談」。檢察官認定王涉嫌強制猥褻，依法起訴。