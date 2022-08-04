民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷「論文門」爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋發起「抓堅」活動，天天跟隨林腳步堵人，被稱為「抓堅高手」。謝昨日（3）抓包，林在臉書限時動態的發文，誤將「育兒政策讓爸媽願意生敢生」的「敢」字打成「趕」。此消息引發網友熱議，大家回應極盡嘲諷。

謝克洋昨日在臉書發文，刊出林智堅限時動態截圖指出，林誤將「育兒政策讓爸媽願意生敢生」的「敢」字打成「趕」，一字之差就讓文義天壤之別。謝諷刺道：「智堅兄，你的小編非常會致敬你，你論文的錯字都跟余學長一樣，現在連發個限時動態都有錯別字。」

謝克洋表示，林智堅的原意是，育兒政策讓大家願意生、趕生，害人還以為林是林要桃園的爸媽們「趕著生孩子」，畢竟「小英男孩」降臨桃園，還不快生些孩子給他當政績。這就像林日前也說美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會降落在桃園機場，可見林的政治幕僚有多不用心，不斷讓主子出洋相。

此文發出後掀熱烈討論，網友紛紛留言：「哈哈笑死」、「趕生會早產耶，危險」、「原來他的論文也是這樣趕生出來的」、「所以要趕著生喔？」「選舉到了，當然要趕」、「難怪會開超跑，人家速度就是快」、「果然抄跑達人」、「看起來素質程度實在不怎麼樣」、「見微知著，他的團隊不用心，自己也不夠有料」。