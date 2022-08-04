北京大學「南海戰略態勢感知計劃平台」（SCSPI）今（4）日指出，美軍於上午派出一架RC-135S電子偵察機前往台灣附近，預期將監視共軍的實彈演習。

該智庫表示，該架RC-135S電子偵察機從台灣附近的沖繩美軍嘉手納基地起飛，出發前往台灣方向，預計將監視共軍在台灣周邊的演習；此舉屬於美軍常規操作，以往共軍每次實彈演習，該型機從來不曾缺席。

美軍RC-135S偵察機，通稱為「眼鏡蛇球式」（Cobra Ball）電子偵察機，主要用於蒐集發射後的彈道飛彈資訊。