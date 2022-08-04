晶圓代工廠世界(5347)雖受客戶庫存調整導致稼動率明顯下滑，對營運後市明顯轉趨審慎看待，但因股價已較年初腰斬，昨（3）日股價利空出盡，開低後在買盤敲進下帶量反彈2.2％，今（4）日開低後續獲買盤敲進、翻紅勁揚6.17％至74元，表現明顯強於大盤。

世界先進股價7月初下探65.3元的近27月低點，較年初高點修正拉回達58.7％，近期於65.3～77.2元區間盤整震盪。三大法人本周迄今合計雖賣超達5880張，但昨日賣超幅度自前日5666張大減至66張，其中外資反手回補287張，投信及自營商分別賣超330張及23張。

由於客戶庫存調整導致稼動率下滑，世界先進在新台幣兌美元匯率平均29.5元假設下，預期2022年第三季營收將介於129～133億元，季減約13.1～15.7％、年增約8.6～12％。毛利率介於44～46％、營益率介於32.5～34.5％間，較第二季49.97％、38.64％下滑。

世界先進表示，目前訂單能見度降至約3個月，預期第三季稼動率將降至81～83％（low-80%）。今年資本支出估約230億元，較先前約240億元小減4％，全年產能仍估增9％、達約314.8萬片8吋晶圓，晶圓五廠2萬片產能則預期延後至明年下半年開出。

美系外資認為，世界先進第三季稼動率預期遠低於聯電及力積電，顯示面板驅動IC及功率IC兩大應用需求疲弱，營收展望遜於市場預期。由於今年晶圓總產能仍將增加9％，未來一年可能稼動率更難滿載，維持「持平」評等、目標價自80元降至75元。

日系外資亦指出，世界先進第三季營收展望遠低於市場預期的季減5～10％，雖然公司表示功率IC下半年需求維持強勁，但近期調查顯示電源管理晶片訂單自6月起轉弱，僅功率離散元件需求持穩，預期在功率離散元件需求減弱前，半導體產業下行周期將不會觸底。

日系外資認為，世界先進表示不會在產業低迷期降價，但可提供即期接單，認為將有助於支撐稼動率表現。調降世界先進明年每股盈餘預期20％，並調降明年本益比估值，將目標價自136元調降至70元、維持「中立」評等。