4日，新加坡星展金融集團(DBS Group)發布最新財報，在緊縮政策下，上季淨利年增7%，高於市場預估。同時，星展也對未來展望樂觀看待。

星展銀行在4月至6月的淨利，從一年前17億新加坡幣增至18.2億新幣，約13億美元，較市場預估值16.9億新幣高一些。星展表示，3年以來淨利差首度上升且上季擴大。同時，業務成長與資產品質都維持在良好狀態。

星展指出，即使做過不同的壓力測試，例如利率、匯率、信用以及流動性等不同風險檢視，事實證明自家的資產品質經得起考驗。除了這家新加坡最大銀行外，像是當地的華僑銀行(OCBC)以及大華銀行(UOB)，也都繳出相當不錯財報成績單。

摩根大通7月曾預測，新加坡金融業者第2季淨利差，季增可望上看10個基本點，是過去8季以來最高，明顯超車其它亞洲金融同業。

就實際的淨利差而言，星展銀行是從2021年同期1.45%增至1.58%。同時這項關鍵性的獲利指標，在7月時甚至還超過1.8%。另外，星展也預估2022全年放款項目可望成長5%左右。

然而，星展銀行的財富管理以及投資銀行業務所貢獻的手續費淨收入，上季下滑12%較大，因此，即使其它營業項目的收入有所增加，兩造也無法全部相抵。