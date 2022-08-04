《Lady In·女子(好)醫沙龍》邀集首位台灣本土女泌尿科醫師張美玉、臺大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮、台中榮總泌尿外科胡如娟醫師共同提倡兩性健康談論性事，讓女性在「性福」的事情上增加更多參與度，一起共同創造更美好的「性福」生活。（Lady In·女子(好)醫沙龍提供）

七夕情人節到來，許多男性欲「提槍上陣」，但卻始終無法打起精神。根據研究調查，在新冠疫情之後，全球的性滿意度下降60％，更有50％以上的40至70歲男性患有勃起功能障礙，專家提醒，面對勃起障礙應求助醫師，切勿自行購買來路不明的情趣用品刺激，以免玩到受傷、痛失寶貝。

適逢情人節到來，《Lady In·女子(好)醫沙龍》邀集三名台灣本土女泌尿科醫師，張美玉、台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮、台中榮總泌尿外科醫師胡如娟進行衛教宣導活動，呼籲國人重視勃起功能障礙與性生活品質。

張美玉表示，曾遇過一名男病患突發奇想以彈性繃帶纏繞陰莖根部「助硬」，結果2至3天未取下後，差點陷入不可逆的命根子危機；姜宜妮也分享，曾有一名35歲男子因硬度不足，看見廣告號稱「硬度增強」的陰莖環，自行購買將生殖器套入材質不佳的陰莖環，導致陰莖卡住「無法自拔」。

姜宜妮說，之後與消防隊試了多種切割道具都擔心傷到陰莖無法解套，最後偶然經過的牙科醫師建議使用牙科鑽子切割陰莖環才脫困，險痛失寶貝。

張美玉說，新冠疫情期間門診諮詢人數變高，許多男性因確診或疫苗接種後，因性事表現不佳緊張求診；姜宜妮則指出，英國研究指出，疫情期間英國人的性活動減少40％，統合研究也指出，全球約有60％性滿意度受到影響。

姜宜妮表示，其中一項研究統計，民眾在疫情期間產生沮喪、焦慮、壓力的情形約為30％，這對男性的性生活間接造成影響，更有研究指出，確診新冠肺炎的男性，因內皮細胞功能障礙，影響血管流動，及體內發炎指數的提升，將比正常人高出20％罹患勃起功能障礙機會。

胡如娟表示，統計顯示，約有4成男性曾在網路上購買來路不明宣稱能改善硬度不足藥物，但網路上所販售的偽藥可能有成分不明、劑量不確定問題，切勿嘗試，避免對身體造成傷害，還是要透過醫師處方取得衛福部核准治療勃起功能障礙之藥物才安全。