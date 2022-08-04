2022最夯的獨立音樂戶外舞台-淡水漁人舞台，結合經典的夕陽美景、海港氛圍，以及強大的卡司輪番上陣，自8月6日至8月21日連續三個週末下午4點到晚間9點，來勢洶洶，週週都帶來精彩的演出陣容，追夕陽、聽音樂、吃美食、吹海風，一次滿足，是這個夏天不容錯過的音樂盛事！

本屆淡水漁人舞台卡司橫跨不同世代卻又各具風格，超強卡司輪番登場，一次滿足不同樂迷們的聽團取向。週末傍晚來一趟漁人舞台，支持台灣的獨立音樂，和樂團一起嗨翻這個夏季！

▲週末傍晚來一趟漁人舞台，支持台灣的獨立音樂，和樂團一起嗨翻這個夏季。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

一想到漁人舞台就會想到音樂、日落、啤酒、海鮮，淡水漁人舞台自2016年開唱至今受到樂迷的喜愛，更是原創音樂能夠充分展現音樂熱情的絕佳場域，來到淡水在夕陽下隨著音樂跳舞搖擺，搭配海港的愜意氛圍，給樂迷們與其他舞台截然不同的獨特感受，將其鮮明的印象留在民眾記憶中。

現場還邀請到有趣市集人氣餐車進駐，歡迎民眾前來感受淡水迷人的黃昏之美的同時，一飽口福。為了增添夜晚音樂的輕鬆氛圍，也特別在廣場座位區設置紫藤花造型的光環境，垂墜的美麗花串隨著七彩燈光絢麗變換，帶給民眾宛如置身夜晚花海的音樂饗宴。

▲8月6日至8月21日連續三個週末，週週帶來精彩演出陣容。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，淡水還有許多夏日放鬆好去處，聽團後也可以前往欣賞在淡水漁人碼頭漁港港灣首次展出的動感水舞聲光秀，自7月22日起至9月25日止，每日晚上7點至9點半，每半小時展演1場。也可以選擇和三五好友漫步在漁人碼頭，欣賞情人橋璀璨的光雕秀，是漁人碼頭內眾所矚目的地標！

還可以走一趟淡水古蹟博物館看看歷史建物，騎乘自行車暢遊金色水岸的河畔美景，品嘗老街的在地美食。或到淡水福容飯店，8月份推出美食饗樂一日遊，凡一位大人帶一位兒童享用「田園自助百匯晚餐」，即免費招待300坪室內親子體能館門票一張（價值499元）。搭配河海音樂季，自助式下午茶及晚餐同步推出「四人同行一人免費」，邀請民眾來淡水大快朵頤吃美食，享受仲夏親子假期。

▲有趣市集人氣餐車進駐，讓民眾感受音樂時也能一飽口福。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

想要前往漁人舞台建議多使用大眾運輸工具，搭乘淡海輕軌藍海線到淡水漁人碼頭站下車。或搭上新北市交通局推出的「有緣新北~公車5元走透透」優惠，自淡水捷運站轉乘指南客運紅26路即可到達淡水漁人舞台，刷悠遊卡、一卡通等電子票証便享公車每段票5元優惠價！

趁著8月的美好夏日時光，前來淡水漁人碼頭來一趟擁有吃喝玩樂多重享受的夢幻旅程吧！更多活動資訊請上新北旅客、淡水漁人舞台臉書專頁或新北市觀光旅遊網查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）