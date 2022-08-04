金門年度盛事來囉！2021年受新冠肺炎疫情影響停辦的中秋博狀元餅活動，今年將恢復舉辦。2022年七大系列活動，原汁原味呈現金門流傳百年的民俗文化，從金門機場、合作店家到網路線上，都可以試手氣博狀元，甚至體驗一場道地的全島同步博餅的熱烈盛況，更有機會獲得最大獎項汽車，不容錯過。

▲金門中秋博狀元餅文化淵遠流長，傳響三百多年。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

楊鎮浯縣長表示，金門中秋博狀元餅文化淵遠流長，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，傳響三百多年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動，去年因新冠肺炎疫情中斷，今年恢復舉辦，8月11日至9月10日，持續一個月，歡迎大家到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。

七大系列活動超級精彩好康，其中最受矚目的是「消費博汽車」，民眾於各博餅店家消費即可集1個戳章，集滿3個不同店家戳章，即可參加抽獎，人人有機會獲得最大獎汽車。

▲到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，最大獎將送出汽車。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

店家博餅依合作店家活動優惠為主；機場迎賓博好彩活動，民眾憑當日來金機票即可博餅一次；金門鱉劇團表演，則由2010創立的金門在地表演團隊，在總兵署將各種金門傳說演繹於戲劇舞台上，自9月4日至10日每天晚上演出共七場。

還有變裝博餅歡樂派對、五鄉鎮博餅大賽重頭戲等一系列豐富活動，邀請遊客來金門體驗。除了實體活動，活動官網更有「線上博餅拿好禮」活動，民眾使用電腦、手機也能體驗博餅，感受氛圍，還可抽金門來回機票。

博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動，相傳是出生金門洪門港（后豐港）鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動，流傳已超過300年，金門戰地政務時期一度絕跡。

為傳承民俗、發展觀光，金門縣政府觀光處恢復每年舉辦，2012年入選「台灣觀光年曆」，成為國際型觀光活動。

2022金門中秋博狀元餅系列活動如下：

●店家博餅

●消費博汽車

●機場迎賓博好彩

●線上博餅拿好禮

●變裝博餅歡樂派對8/14舉辦

●鄉鎮博餅賽8/27舉辦

●金門鱟劇團表演9/4-9/10，每天19：00-20：00表演

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）