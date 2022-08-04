美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍宣布今日中午12時到8月7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域，進行重要軍事演訓行動，兩岸關係緊張，資深媒體人、參選新北市議員的羅友志表示，今早看到捷運上民眾不是追劇就是購物，對大陸的軍事演訓無感的模樣，令他直呼「可怕啊！」

羅友志今（4）日於個人臉書粉專指出，大陸軍演不可怕，可怕的是今早的北捷上，他偷看每個旅客手機螢幕畫面，不是在訂飯店，就是玩手遊，不然就是追劇購物，「竟然沒有一個人關心家門口，有人拿槍指著我們」，令他感慨「古有夜郎自大，今有台人自慰，可怕啊！」

貼文引發網友關注，「大部分人關心七夕，可能比軍演還多」、「我們家人有在討論，但外出看到民眾很無感」、「路上居然還有人拿著手機抓寶可夢，台灣沈淪可見一斑」、「烏克蘭人還沒有面臨戰爭之前，就跟台灣的年輕人一樣」、「因為多數人美國爸爸跟日本大哥哥會保護台灣」。就連新聞主播劉芯彤也留言說，「早上才跟年輕人聊之前台海危機，全台民眾多恐慌害怕，這一次感覺如常，真的差很多」。

不過留言中也有人反駁，「還能怎樣呢？難道我們害怕、緊張，他們就不打嗎？台灣就這麼丁點大，我們又沒黑鷹帶我們逃，老百姓只能活在當下」、「請問要如何才能在捷運上表現出關心？看新聞網站還是上PTT討論？」