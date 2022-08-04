美國眾議院議長裴洛西日前旋風訪台，引發中國不滿，除祭出禁止我國農產品進口外，還以軍演、網路攻擊等手段，對台灣文攻武嚇。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，中國大陸在台海軍演，破壞台海穩定，嚴正譴責，政府相關都有掌握因應，也會把影響跟衝擊減到最低，請國人不用擔心。

近日網路攻擊不斷，國防部、外交部的官方網站於昨日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線進入，國防部網站直到今天凌晨才修復。羅秉成證實，近日政府部門包括總統府、外交部、國防部都遭受網路攻擊，政府立即啟動防護機制，並沒有產生資安危害的情形。

羅秉成表示，這段時間網路攻擊流量是過去2倍，前天裴洛西訪台當天更是平常最高流量的23倍，政府部門小心因應，政府已建立三級保護跟通報機制，足夠防禦，面對網路攻擊應變得宜，所幸沒有產生危害。

羅秉成提到，院長蘇貞昌特別指示關鍵基礎設施防護，不論是公私部門應提高警覺，私部門若資安防護有需要政府協助，政府會協助防禦資訊作戰。

因應網路攻擊數量大幅增加，主要以侵入為多，所幸平常資安演練跟防護，已有一定韌性跟能量，沒有造成危害，行政院副院長沈榮津昨天已指示政院資安處，24小時巡檢相關部會網站跟攻擊情形，提高戒備

由於近日台鐵、便利商店資訊看板都遭駭客入侵，出現辱罵裴洛西字樣，行政院特別提醒國人跟企業，特別是外包系統商、平台商，若有使用中國軟體，被攻擊或入侵風險較高，請自我檢視防護，若有需要請相關主管機關協助。