黃健瑋在《誰來演戲》中分享演藝事業的心路歷程。（鏡新聞提供）

黃健瑋（右）與納豆聊起不少學生時期的過往。（鏡新聞提供）

實力派演員黃健瑋跨劇場、電視、電影，與鏡電視節目《誰來演戲》主持人納豆（林郁智）是臺北藝術大學時期的同班同學，2人在節目中相見歡，黃健瑋巴結地喊了聲：「納豆哥。」讓納豆立刻笑回：「你在那邊給我做什麼客套臉！」

納豆回憶黃健瑋大一時期的一次獨白表演，就展現出超強氣場，「就像是大七、大八學長一樣，演技真的讓老師、同學都驚豔。」黃健瑋笑稱是長得老成，還爆料當時被導演戴立忍誤以為是大五學生。2位大學同學聊起不少學生時期往事，納豆說黃健瑋當時演戲爆發力十足，當時看他演出心得是：「哇，我有一天會被這個人殺死吧。」讓一旁的黃健瑋笑不停。

黃健瑋近年演出《斯卡羅》、《茶金》等知名戲劇作品，演技有目共睹，而如同納豆所說，他很早就展現驚人的表演實力，讀大一時因為演出電影《石碇的夏天》拿下台北電影節新演員獎，黃健瑋坦言：「當時自信爆棚，覺得這沒什麼了不起的。」

雖然自認有演戲天份，但黃健瑋沒想過把「演員」當成職業，就算是2009年與張榕容合演的《陽陽》入圍金馬獎最佳男配角，仍沒有用心經營，他說：「直到這幾年我才發現，我不懂得與人相處，對我的工作沒有幫助，才開始改變態度，也才真的把演戲當成職業經營。」

黃健瑋說在開始學習俄羅斯武術（Systema）之後打開眼界，體認到表現暴力的方式不會只有一種，也讓他對於表演及生活都多了不一樣的想法，而他在節目中也秀了段俄羅斯武術，要讓觀眾看見不一樣的他。