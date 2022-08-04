父親節即將到來，竹市今年模範父親「毅力爸爸」得主之一黃植炫從軍40餘年奉獻軍旅，對國家空軍發展及傳承有顯著貢獻，宛如「新竹版捍衛戰士」，也對家庭及子女照顧有加，付出最大心力守護家庭，足堪楷模，市府將於本周六公開表揚。

社會處表示，市府每年受理各界推薦對家庭、社會無私奉獻的模範父親，今年經三區區公所、社團及各局處遴選出的模範父親代表，分為毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸共5類，共143名代表。

社會處指出，76歲的黃植炫3歲時隨父母從大陸遷徙至台灣，其父任職空軍屏東空勤總隊，工作時經常將年幼的黃植炫帶在身邊，黃植炫的童年充滿「機場」回憶，飛機是他爬上爬下的堡壘，修飛機的士官們是他的玩伴兄弟，父親那身挺拔的軍服更是他的憧憬。

黃植炫高中畢業後，跟著父親的腳步報考空軍官校，1965年從空軍官校第46期畢業，分發至空軍新竹基地擔任戰鬥機飛行官，也開啟了他40餘年的軍旅生涯。

黃植炫說，空軍是高風險、高壓、高工時職業，為了守衛國家領空的安全，每天凌晨3點就要起床，精神緊繃完成戰備警戒直到天黑，空中巡邏分成5個時段、24小時不停歇，除白天工作外，夜間也需輪班巡邏，也因經常飛行工作特性，引發胃疾與頸椎突出的職業病，「這是空軍給我的榮譽標誌及紀念」。

他也回憶，有次進行拼裝F-104戰機試飛任務，起飛後不久引擎就起火，他冷靜判斷後低空跳傘，安全降落於道路上，隨後飛機就在眼前墜毀。空軍是借翅膀往天上飛，從受訓、入伍到退伍，身邊弟兄「掉了」好幾個。

黃植炫一路從試飛官、中隊長、大隊長、副聯隊長、作戰司令部空軍組長，升到空軍副參謀長，1993年退伍，又於1997年被聘回空軍官校擔任幻象機模擬機教官，最後在2007年正式退休。

社會處表示，黃植炫與妻子在高中時相識相戀，當時年代可透過進行高危險性的任務累積戰分，進而獲得「立功結婚」殊榮，並由國家分配免費宿舍。黃植炫為努力成家，畢業後爭取飛偵巡機到大陸強力偵巡、掩護台金運輸機等任務，4年內便立功結婚將太太娶進門，並落腳於新竹，生育一子一女，即便工作繁忙，仍經常帶全家人旅遊。

黃植炫對子女十分嚴格，用盡心力栽培子女，分別送至美國完成碩士學位，如今子女皆已成家，不但事業有成也很孝順，兒子於越南工作、女兒定居香港，黃植炫的媳婦更大讚，他是很細心、貼心、親和力十足的長輩。