電動車新創公司Lucid Group上季虧損，且第2度下修原本預計全年將生產20,000輛的目標，周三盤後股價大跌12.60%，報17.97美元。

由於面臨供應鏈和物流方面的挑戰，該公司的電動車產量遠遠落後於需求，也不得不再度下修生產目標。

Lucid表示，目前Air系列豪華電動車預訂量已經超過37,000輛，較5月的30,000多輛進一步成長，但第二季僅交付679輛車。

該公司在2月將2022年全年生產目標從2萬輛下修為介於12,000至 14,000輛。

周三該公司第二次下修全年生產目標至6,000～7,000輛車。

該公司第二季營收為9730萬美元，每股虧損為33美分。

執行長Peter Rawlinso在聲明中表示，修訂後的生產目標反映出我們在供應鏈和物流方面所遭遇的嚴竣挑戰。他並表示公司已經找到主要瓶頸所在，並將採取適當措施解決相關問題，包括將設立自家的物流業務、為經營高層增添重要新血，以及重組公司的物流和製造單位。

今年早些時候，Lucid曾表示半導體晶片以及玻璃、地毯等基本組件的供應鏈問題是下修生產目標的原因。

執行長Rawlinso周三表示，在解決供應鏈問題的過程中，使公司面臨了另一個瓶頸和下一個挑戰，也就是我們不成熟的物流系統，他表示Lucid正在引進自家的航運等物流服務。

為了解決這些問題，Lucid亦宣布已聘請Stellantis主管Steven David出任營運部門的資深副總裁，將負責公司的製造、物流和品管工作。

此外，財務長Sherry House表示，截至第二季末，公司擁有現金與約當現金達46億美元，較截至3月底的54億美元縮水，但足以維持營運到2023年。