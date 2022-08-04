黃子佼今天出席國民健康署「首部爸爸手冊 幫準爸爸成為神隊友」記者會，談到即將迎接人生第一個父親節，他說自己從沒想到會有這一天，也沒有什麼太過分的願望，只希望女兒那天不要「炸屎」、好餵一點、好睡一點，更搞笑向女兒喊話「黃玉米你有在看嗎？」

國健署推出首部「爸爸孕產育兒衛教手冊」，從爸爸視角出發，彙整伴侶懷孕、生產到育兒期間，可能經歷的種種問題，提供實用的衛教資訊。黃子佼回想自己也曾手忙腳亂，收到很多網友和親朋好友的意見，但各種資訊很雜亂。他笑嘆「這本手冊來得太晚了！如果早幾個月，我可以成為更好的爸爸和神隊友。」

即將迎接人生中第一個父親節，黃子佼透露最大願望是女兒不要「炸屎」。（國健署提供）

黃子佼分享老婆孟耿如懷孕時，常常晚上熱到睡不著，但自己卻覺得冷，只好把冷氣溫度往下調，寶寶出生後同樣體溫偏高，冷氣溫度不斷調整，明明夏天，自己每天在家都穿發熱衣，這才知道原來他們這麼辛苦，身為爸爸也無法分擔，能做的就是配合。

「媽媽很辛苦，爸爸也不容易！」黃子佼說，全天下的男人都一樣，苦水要往肚裡吞、要扛住形象，有了這本爸爸手冊，加上衛福部提供的男性關懷專線（0800-013-999），這些資訊都很重要。他也向所有新手爸爸喊話，如同爸爸手冊所言，其實當爸爸沒有標準規範，透過案例經驗分享，可以找出適合自己的育兒方式。

國健署耗時近1年完成「爸爸孕產育兒衛教手冊」，結合醫學、社會、心理等不同領域之專業，提供孕產及育兒照護資訊，讓新手爸爸更能體認父職角色的責任與功能，幫助伴侶成為家庭最佳的神隊友。「爸爸孕產育兒衛教手冊」內容可至健康九九網站（https://health99.hpa.gov.tw/material/7426）下載。