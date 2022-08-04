MLB推薦賽事 : 8/7(日) 01:10，亞特蘭大勇士@紐約大都會 (系列賽第三戰)

美國職棒例行賽進入最後兩個月，國家聯盟東區王座之爭仍處於膠著狀態，榜首紐約大都會目前僅領先亞特蘭大勇士2.5場勝差，本週末雙方將在紐約進行五連戰，大都會面對近況出色的勇士若不謹慎應戰，可能會在系列賽結束後讓出榜首位置，因此每一戰都格外重要。系列賽第三戰預計會是戰局最為激烈的一戰，勇士王牌M.佛瑞德(Max Fried)將正面迎擊大都會老將薛茲爾(Max Scherzer)，新生代強力左腕交手三屆賽揚名投，誰能帶領球隊拿下最後的勝利?

衛冕軍勇士季初打線狀態並不理想，但在艾庫尼亞(Ronald Acuña Jr)傷癒歸隊及明星三壘手萊利(Austin Riley)手感加溫後，團隊得分也隨之水漲船高，目前團隊全壘打數158支、場均得分4.72分皆高居國聯榜首，七月團隊進攻指數更高達0.758。但志在衛冕的勇士並不滿足於此，本週又從底特律老虎交易來葛洛斯曼(Robbie Grossman)，補強火力較薄弱的角落外野手，打線越趨完整的勇士依舊會是本季奪冠大熱門。

大都會上季場均得分3.93分在聯盟排名倒數第四，季外球團在自由市場砸下重金補強打線，有了老將馬提(Starling Marte)及坎納(Mark Canha)的火力挹注，本季得分效率有長足進步，加上主砲阿朗索(Pete Alonso)出色的打點能力，大都會本季場均得分進步至4.70分國聯排名第三。而大都會目前的隱憂是長程火力不足，團隊101支全壘打低於聯盟平均，陣中僅有阿朗索有穩定的長打輸出，勇士隊去年已經示範過全壘打在季後賽的重要性，如果大都會不能透過交易找來重砲支援，低迷的全壘打產量將會成為大都會本季最大的絆腳石。

勇士先發投手M.佛瑞德本季依舊展現強大的壓制力，自責分率僅有2.88，被擊球初速是出色的85.5英里，本季出賽21場繳出15場優質先發，近9次先發出賽主投54局都未挨轟，近況火熱。而大都會先發投手薛茲爾雖然已高齡37歲，但球技絲毫沒有退化的跡象，本季繳出自責分率2.09、WHIP值0.902的鬼神成績，薛茲爾以均速94英里的四縫線直球，搭配被打擊率僅有0.162的極品滑球，讓打者吃足苦頭，本季仍有機會再搶下一座賽揚獎。

雙方近期打線都擁有不錯狀態，先發投手與牛棚戰力也在伯仲之間，筆者預計此戰會走向低比數的投手戰，建議投注「大小總分玩法-小分」。勝負盤部分，勇士本季客場受讓(+1.5)過盤率高達75%，建議保守投注「讓分玩法-客受讓勝」。另外考量勇士打線中有許多能一錘定音的重砲，鍾意高賠的消費者可大膽直上「不讓分玩法-客勝」。