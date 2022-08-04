華盛頓公開賽(Citi Open)本週開打，這項ATP500積分的硬地賽事是八月底美國網球公開賽(US Open)的前哨戰系列戰首站，隨之而來的有辛辛那提大師賽(Western & Southern Open)與溫斯頓-塞勒姆公開賽(Winston-Salem Open)，再來就銜接眾所矚目的美網，身為美網前哨戰華盛頓公開賽參賽的選手戰力毫不含糊，目前世界排名第8的魯布列夫(Andrey Rublev)還有世界排名第11的胡卡奇(Hubert Hurkacz)是本屆前兩名種子球員。

魯布列夫僅次於球王麥維德夫(Daniil Medvedev)是俄羅斯第二把交椅，硬地球場和紅土球場都表現的十分亮眼，今年截至目前已經拿到馬賽公開賽(硬地)、杜拜錦標賽(硬地)以及塞爾維亞公開賽(紅土)三項賽事的冠軍，魯布列夫球風極具侵略性，跑動能力也非常優異，如果能更為穩定，降低非受迫性失誤的次數以及提升二發能力，很有機會擠身世界排名前十之列。來自波蘭的胡卡奇在哈雷公開賽(草地)拿到今年第一座冠軍，身高高達196公分的胡卡奇『發球上網』的能力了得，唯獨協調性與靈活度是他還需要加強的地方。

除了上述兩位好手以外，大家不能錯過澳洲壞小子基爾喬斯(Nick Kyrgios)的表現，基爾喬斯雖然世界排名不如魯布列夫以及胡卡奇，但他曾在2019年擊敗麥維德夫拿到華盛頓公開賽的冠軍，更驚人的是他上個月在溫布頓一路闖進決賽(最終以1:3敗給N.喬科維奇)狀態極佳，與胡卡其同在下半部簽表的基爾喬斯或許更有機會在華盛頓公開賽的決賽與魯布列夫一爭高下！