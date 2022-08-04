財政部今天於行政院會後記者會公布110年度所得稅結算申報，總稅收達8838.28億元，創下歷史新高，其中，綜合所得稅稅收1749.30億元，較上年度成長26％，而營利事業所得稅則為7088.98億元，較上年度成長54％。另外，退稅額達536.87億元，退稅金額創下近7年新高。

財政部今天於行政院會報告110年度所得稅結算申報情形，營利事業所得稅總申報件數102.6萬件，較上年度99萬件，成長4％；總自繳稅額新臺幣7088.98億元，較上年度4606.43億元，增加2482.55億元，成長54％。綜合所得稅總申報件數644.70萬件，總稅收達8838.28億元，自繳稅額扣除退稅額後稅收淨額1749.30億元，較上年度1389.01億元，增加360.29億元，成長26％。

財政部表示，營所稅稅收增加，主要係上市(櫃)公司110年度整體獲利較上一年度成長所致；綜所稅稅收增加，主要係薪資及營利所得增加所致。

行政院長蘇貞昌指出，為減輕民眾稅負負擔，政府從許多方面減稅，2018年就修正所得稅法，大幅調高4大扣除額，標準扣除額從9萬提高到12萬；薪資所得扣除額從12.8萬調整到20萬；幼兒學前扣除額從2.5萬調高到12萬；身障扣除額從12.8萬調高到20萬，讓全國540萬申報戶都能受惠。

另外，為提供納稅義務人優質便捷的報稅服務，財政部今年強化綜所稅手機報稅服務，開放編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，並新增行動支付及電子支付帳戶繳稅服務，大幅提升手機報稅便利性，手機報稅件數達125.45萬件，較去年同期增加41.52萬件，占整體網路申報件數456.92萬件的比率為27％。