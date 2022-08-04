今天在大聯盟場上天使與運動家繼續對決，日本「二刀流」大谷翔平要繼續挑戰「棒球之神」貝比魯斯104年偉業，目前僅差1場勝投，無奈此戰他又失敗了，主投5.2局失3分有2分責失，而且連續三振雙位數場次停在6場，今天繳出7K，退場時球隊以1：3落後，還可能吞下敗投。

Sean Murphy takes Shohei deep for the lead! pic.twitter.com/VqPALMIFdt — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 4, 2022

大谷7月22日對勇士開始挑戰貝比魯斯「10勝10轟」偉業，當時6.1局失了6分，接著對遊騎兵6局失2分還是錯過，今天捲土重來，首局成功製造三上三下並送出2K，次局延續手感再讓運動家打者無功而返，3局被敲出安打，不過隨即飆2K化解危機，氣勢如虹。

不過4局遇上亂流，瑞吉福(Luis Rengifo)失誤讓對方上壘，大谷這時還丟出暴投，面對下一棒墨菲(Sean Murphy)被敲出一壘安打失分，但不計在他身上。5局隊友瑞吉福將功贖罪敲出長打，把失去的分數討回來，大谷仍有機會拚下勝投。

可惜大谷在打線還未敲出超前分時就落難，4局擊出打點的墨菲毫不留情，逮中大谷85 mph滑球轟出左外野，這發2分炮讓天使以1：3落後，而大谷還是沒有回穩，將跑者送上一二壘得點圈，教練果斷將他換下，此戰5.2局被敲7安打責失2分，雖然有7K，但連續雙位數場次也中斷了。