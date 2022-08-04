政府打炒房，央行與金管會持續緊縮銀行貸款，但根據金融聯合徵信中心最新統計，今年第1季全高雄仍有不少路段貸款成數高達8成以上，其中楠梓區高楠公路離台積電車程約10分鐘，核貸成數達84.82%，高居第1，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，高雄受惠台積電話題，在今年升息前可說是當紅炸子雞，不過在升息後想要達到相同貸款成數並不容易。

綜觀聯徵中心的統計，住商不動產高屏澎區協理林棋博認為，貸款成數較優的區域多數受惠於區域重大建設或重劃區帶動，加上購置多為2~3房產品，要是貸款人信用佳，且具有首購身分，那貸款成數和利率往往有不錯的表現。

大家房屋高雄楠梓加盟店店東張鳳如分析，高楠公路橫跨82重劃區，臨近捷運站、都會公園，附近新案林立，在新案帶動下，價格水漲船高，今年第1季高楠公路附近新案價格在27~28萬元之間，中古屋也被拉至2字頭水準。

此外，在台積電話題與交通利多帶動下，排名第10名的大學二街也是受惠路段，由於區域房價原本就不高，在市區移民轉進下，中古屋也來到25萬元的水準，不過近期因升息因素，確實讓買氣受到影響。

不過，徐佳馨也提醒，第1季後隨著升息，以及不少銀行放貸超過銀行法72條之2的放款上限，想要取得第1季如此好的條件並不容易，對於購屋人來說，面對房市震盪，下手前一定要確定銀行貸款條件，避免因為貸款不足發生的違約風險。