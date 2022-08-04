美國眾議院議長裴洛西抵台，受到各界關注。中共解放軍4日12時至7日12時將在台周邊進行重要軍事演訓，立法院副院長蔡其昌4日受訪表示，對岸須正視中華民國存在的事實，台灣是一個主權獨立國家，如果不正視，甚至在台灣周邊海域實彈演習，台灣人是不會接受恐嚇手段，這樣只會把台灣愈推愈遠，得不償失。

蔡其昌指出，對岸必須正視中華民國存在的事實，台灣是一個主權獨立國家，如果不正視，兩岸關係就沒有辦法往前進一步推展，只有正視，雙方才能在現實的基礎上談和平共存，如果前提不去確定，沒有辦法正視現在事實、正視現在差異，兩岸就會存在緊張關係。

蔡其昌批評說，對岸長期以來漠視，台灣作為一個主權獨立的國家，中華民國好好存在這個寶島上，人民過著自由法治民主的生活，對岸不斷透過軍事威嚇恫嚇恐嚇，甚至在台灣周邊海域作實彈演習，只會讓台灣人覺得它是一個鴨霸的國家，企圖用恐嚇手段，恐嚇是不會成功的，只有兩情相悅，真愛才會愈來愈緊密，讓和平穩定得以持續進展，搶摘的果實、恐嚇方式，不會得到人民真心支持。

蔡其昌說，對岸不斷在台海進行軍事演習，不只傷害台灣也傷害本身，讓全球感到擔心，如果持續用這種方式，只會讓大陸在國際更加被孤立，在全球朋友愈來愈少，兩岸問題上，只是把台灣愈推愈遠，不會拉近兩岸距離，大陸得不償失，台灣人絕不會接受民主自由人權生活方式有任何改變，香港一國兩制問題，都已經呈現在台灣人面前，那一套是行不通，台灣人很單純，只希望安居樂業，是台灣人基本需求。