國內牛仔褲加工廠如興(4414)最快在8月底前將召開臨時股東會，補選2席獨董和3席一般董事。由於法人董事偉豪投資代表人翁紹華等遭解任，獨立董事李金定、李文成等辭職，目前如興董事（含獨董）由先前的9席剩下4席。

如興昨天下午召開臨時董事會，之後在晚間公告由如興前董事長、國聯創業投資張水江接任董事長。不過，由於目前如興董事席次僅剩下4席，因此，公司規畫全面改選董事，最快在8月底前。

如興目前仍留任的4席董事，包括董事長張水江，總經理紀宗明，葉淑芳（國發基金代表）以及獨董周忠賢。

如興7月18日透過重訊宣布偉豪投資將代表人從時任如興董事長張水江改為翁紹華，並由翁紹華擔任如興董事長兼總經理；張水江則成為興牛一投資代表人。接著7月19如興再舉行重訊記者會，針對(18)日公告改派董事長兼總經理翁紹華作出說明，但對於董事長過去5個月鬧雙胞？也一直無法釐清。緊接著獨董周忠賢19日晚間發布四點聲明，強調6月29日股東會為合法召開，並指新任董事長翁紹華不得擔任法人代表人董事，要求9月2日召開股東臨時會。7月25日如興晚間再召開重訊記者會，新任董事長暨總經理翁紹華一開場就表示，公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境。當晚證交所隨後宣布，如興自7月27日起變更交易方法，打入全額交割。

如興股價自被宣布打入全額交割股以來，已經摔出6根跌停（8月1日和2日收盤曾打開跌停）。今早股價跌停為2.38元。

如興7月以來風波不斷，先是董事長鬧雙胞，接董翁紹華坦言公司陷入重大財務危機，股價被打入全額交割，接著又爆發偉豪投資逾2萬張如興持股遭質押銀行斷頭，翁紹華因而僅擔任2週多的如興董事長就被解任。

目前如興董事席次僅剩下4席，若全面改選董事，勢必又是一場金、權角力！