英國央行(BoE)預計在周四會大幅調高利率，調幅將為1995年來最高。目前儘管英國衰退風險上升，但BoE仍希望阻止通膨的上漲去深入英國經濟。

多數投資人和經濟學家預估，BoE會將基準利率上調50個基點(2碼)，為1995年來最大的上調，利率將來到1.75%，並為2008年金融危機爆發以來最高利率水準。BoE將在周四當地中午時間公布新的政策決議。

英國六月的通膨率衝高到年增9.4%；據智庫單位Resolutin基金的評估，隨著俄烏戰爭的衝擊，通膨在2023年初可能會衝破15%。

BoE自去年12月以來已經升息5次。BoE也在六月表示，如果通膨壓力變得更加持續，將採取有力的行動。

從那時候開始，民眾的通膨預期有所和緩。但是美聯準會、歐洲央行和其它主要央行大幅調高利率，弱化了英鎊價值，可能增添了BoE行長貝利(Andrew Bailey)的決策壓力。

路透在本周一公布的一項調查，65名經濟學家當中，有超過7成認為BoE將升息0.5個百分點。

在其它線索方面，英國下任首相熱門人選特拉斯(Liz Truss)曾質疑BoE的對抗通膨作為，並希望BoE制定出貨幣政策一個明確方向，以及檢視BoE的命令。

但是許多分析師認為，BoE將維持謹慎態度。

BoE預計在周四將公布更多細節，有關它如何開始減持在經濟刺激期間所持有的政府債券。行長貝利從在上個月表示，BoE會將其8440億英鎊的國債持有，在一年內削減約500億至1000億英鎊。