每年暑假期間，苗栗市民廣場戲水區都會對外開放，但去年因為疫情影響暫緩，苗栗市公所考量近期疫情趨緩，決定明天8月5日起開放戲水區給民眾消暑遊玩，除每個禮拜1保養外，每天下午3點到晚上8點，都能遊玩戲水設施。

苗栗市公所2011年在市民廣場增設噴水設施，每逢暑假都會開放給民眾消暑，多年來廣受市民好評，因此市公所陸續增設棕櫚樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖、親子水舞、天上水、水簾凱旋門等噴水設施，更加裝夜間燈光效果，成為親子消暑勝地。

不過去年因疫情影響暫停開放市民廣場戲水區，讓民眾大感失落，市公所指出，今年考量疫情趨緩，而且5到11歲兒童疫苗已接種第2劑，6個月到5歲幼兒也從7月下旬開始接種，因此決定於從8月5日起到9月4日，恢復啟用提供民眾消暑。

苗栗市公所表示，市民廣場戲水區開放前，已多次清洗消毒蓄水池設備，並全面測試安全無虞，戲水設施現場還會搭配國、台、客語兒歌，夜間配合燈光效果，讓音樂、視覺跟戲水融為一體，帶給小朋友最佳的休閒娛樂場所。

另外呼籲家長跟小朋友，務必配合相關戲水規定，配合現場工作人員各項防疫管制措施，讓大家都享有一處優質的戲水空間，將最好的戲水環境留給下一位使用者，也提醒民眾勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區請脫鞋、勿帶寵物進入。活動期間市民廣場周邊會開放右側單邊停車，但請配合不得影響周邊機關出入為原則。