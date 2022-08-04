女星曾智希擁有甜美臉蛋及姣好身材，出道後活躍於各大綜藝節目，演出本土劇《天之嬌女》知名度暴漲，累積一票死忠粉絲力挺，平時會在社群平台分享近況的她，日前曬出在海邊戲水的照片，身穿的白色上衣因為濕透呈現半透明狀，裡面的粉色泳衣若隱若現，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

曾智希在instagram曬出到海邊戲水的照片，只見她戴著編織草帽，穿著白色長袖上衣搭配短褲，對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，接著將手高高舉到半空中，愉悅的心情全寫在臉上，更不忘高呼：「想出國，想出國，想出國」，透露自己因為疫情悶過頭，玩得全身濕透的她，白色長袖上衣呈現半透明狀，裡頭穿的粉紅色泳衣若隱若現，清涼畫面讓人看得血脈賁張。

曾智希性感戲水照曝光後，短短一天就吸引萬人按讚，網友紛紛留言：「依然美爆的智希」、「快了快了想，每天都泡在水裡」、「想看智希只穿裡面那件就好」、「這麼辣直接暈死了」、「這個褲子跟薄紗不及格」、「發送宇宙訂單嗎」、「台灣離島也很美喔」、「依然美爆的智希」。

曾智希剛出道時因為留著俏麗短髮，被封為「小郭雪芙」，目前與相差10幾歲的男友陳志強穩定交往，雖然傳出男方求婚成功，不過據悉小倆口眼見友人婚姻不順，因此達成共識即便沒有結婚證書，也可以好好生活攜手過下半輩子。