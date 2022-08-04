2022-23賽季的英格蘭超級足球聯賽本周末開踢，坐鎮塞爾赫斯特公園球場的主隊水晶宮，將與來訪的「槍手」兵工廠在揭幕戰上演倫敦德比(台灣時間8/6 03:00)。

水晶宮上季再度保級成功，連續留在英超邁入第10個賽季，雖然排名12並非自2013-14賽季重返英超後最佳，但單季僅輸了12場則寫下隊史在英超的最佳紀錄，48分積分也僅次於2018-19賽季的49分。水晶宮同時也是上季對戰冠軍曼城主客不敗（1勝1和）的4支球之一（另外3隊是2勝的熱刺、2和的利物浦與南安普敦）。曾效力兵工廠和曼城的法國名將維耶拉（Patrick Vieira）上季接掌水晶宮兵符，將球隊打造成一支有速度有身體對抗性，注重進攻和控傳踢法的球隊，對戰強隊也不落下風，除了對曼城不敗外，對兵工廠1勝1和，對曼聯和熱刺都繳出1勝1敗，足總盃更一舉殺入4強，表現讓球迷驚喜。

水晶宮上季表現最佳的球員加拉格爾（Conor Gallagher）是來自切爾西的借將，他在英超為水晶宮貢獻8進球3助攻，出色的發揮讓切爾西決定收回。雖然失去了隊內的最佳進攻球員，但水晶宮在防守上作了補強，引進了拜仁的美國年輕後衛理查茲(Chris Richards)、西布朗的英格蘭國門約翰史東(Sam Johnstone)、以及可能是球隊本季最佳收購的蘭斯隊馬利中場國腳杜庫雷(Cheick Doucouré)，水晶宮本季的進攻可能略遜於上季，但上季已是隊史英超最佳的46個失球，有機會進一步減低。水晶宮在熱身賽3勝1和1敗，除了第一場1：3不敵曼聯外，表現漸入佳境。

兵工廠上季爭四功虧一簣，最終以2分之差不敵熱刺，以第5名作收，未能重返失落5年的歐冠資格，但之前連續兩個賽季聯賽僅排名第8，上季連歐洲賽事的都沒有，今年再度取得歐洲聯賽參賽資格，總算是重新起步的一個好的開始。

槍手總教練阿特塔(Mikel Arteta)在2019年12月臨危受命，接替被解僱的埃梅里(Unai Emery)和看守教練永貝里(Freddie Ljungberg)，正式成為兵工廠少帥。第一年阿特塔就為槍手贏得足總盃冠軍，是隊史首位以球員和教練身分都贏得足總盃的人，同時也是繼1986-97賽季的格拉漢(George Graham)以來，首名在執教第一年就帶來冠軍的主帥。

本季是阿特塔擔任槍手教練完整的第3個賽季，近兩年他都得到高層大力支持，在增援收購和清除高薪冗員雙管齊下，今年夏天先後迎來了美國門將透納(Matt Turner)、巴西邊鋒馬金尼奧斯(Marquinhos)、葡萄牙進攻中場法比奧.維耶拉(Fábio Vieira)、以及曼城雙星巴西前鋒傑蘇斯(Gabriel Jesus)與烏克蘭後衛津琴科(Oleksandr Zinchenko)，傑蘇斯在熱身賽光芒四射，5場進7球的表現似乎讓槍手找到了長久以來最欠缺的射手，加上剛升任隊長的厄德高(Martin Ødegaard)、英格蘭國腳薩卡(Bukayo Saka)和巴西國腳馬丁內利(Gabriel Martinelli)的表現比上季進步，租借兩季半終於回歸的法國中衛薩利巴(William Saliba)更大大增強防守深度，槍手熱身賽5戰全勝，看來已為新賽季作好準備。

綜合兩隊在熱身賽的表現，以及夏季轉會補強的情況來看，兵工廠在新賽季給了球迷無限憧憬，首場比賽面對上賽季兩戰不勝的水晶宮，正是驗證熱身賽是否曇花一現的最佳時刻。預測兵工廠小勝機會較高，正確比數1:0或2:0。