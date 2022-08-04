台南市中西區2009年發生台灣史上最大現金搶案，全案8人預謀行搶7736萬現金得手，7名嫌犯陸續緝獲到案，最後1人黃江正逃亡至2021年9月15日，在安平區落網，台南地院1審判處21年，黃不服上訴，台南高分院2審因他曾自首報繳槍枝，符合減刑3年，4日改判18年併科15萬罰金，可上訴3審。

台南市中西區寶信鐘錶門口，2009年11月發生搶案，歹徒4人1車，由綽號大目仔蔣春益開車，林秉嶧、王志成與黃江正下車，分持電擊棒、槍與烏茲衝鋒槍等武器，強搶剛提領完鉅款的被害人蔡進添裝滿現金的行李箱與袋子，再逃逸到南科一處工寮分贓。

警方事後調查得知，全案為蔡進添胞妹蔡婕涵內神通外鬼，得知兄長從事地下黃金買賣，經常用大量現金出入，告知共犯方東隆，方男再找來蔣春益、林秉嶧、王志成、黃江正與蘇建銘共謀犯案。

檢警事後破案時，逮回7人，僅追回1190萬元，懷疑唯一在逃的黃江正藏匿其餘現金。直到他逃亡12年後落網，警方得知他花750萬元買1棟房子送給女友，卻未發現其餘現金。

警方在黃江正落網時起獲3把槍枝，其中1把為空氣槍，兩把為改造槍，還有28發子彈，他將槍枝來源推給死者，並報繳給警方。

台南地院1審依照他攜帶凶器強盜罪判處14年，共同剝奪他人自由判處1年6個月，藏匿2把改造手槍各判6年併科罰金12萬元及5年6個月罰金15萬元，法官審酌判處應執行21年有期徒刑，併科25萬罰金。

台南高分院審理時，發現黃男落網後自首報繳其中1把槍枝，符合減刑標準，將5年6個月徒刑改判2年4個月，減刑3年，罰金也降低，全案應執行18年，併科7萬罰金，仍可上訴3審。