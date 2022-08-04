國內食品龍頭統一（1216）4日除息，每股配發現金股息2.7元，除息後參考價為65.8元。受兩岸關係緊張升溫影響，統一早盤股價以紅盤開出，隨即賣壓出籠，股價翻黑，到上午10點半，統一股價下跌1元、來到64.8元，暫時呈現貼息。

統一去年合併營收4,735億元，年增5.8％，創歷史新高，但受「黃小玉」等食品原料成本大漲拖累，稅後純益198.79億元，比前年衰退7.7％，換算每股純益3.5元，公司每股派發現金股息2.7元，今天進行除息，出師不利。

法人分析，統一除息首日股價暫貼息，一方面在於統一除息前股價已率先反應，挾著食品股的抗通膨特性，統一股價從6月底的低點63元，到7月一度衝破70元大關，周三除息前的股價為68.5元，對比近期全球股市修正，表現強勁。

二方面，美國眾議院議長裴洛西本周訪台，引發兩岸緊張升溫，台股面臨壓力。尤其大陸為了反制裴洛西來台，本周禁止台灣100多家食品廠，以及柑橘類水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚等農水產輸入大陸。統一的產品都是當地生產、當地銷售為主，目前為止不受影響。

不過，大陸持續出招，且連串許多動作都是針對食品業，仍然引發市場疑慮，特別是統一集團在大陸的業務規模不小。

整體而言，法人對於統一後勢仍維持樂觀看法。統一的食品老本行，去年底到今年初，受黃小玉、棕櫚油等食品原物料價格大漲的壓力相當大，不過最近大宗商品價格已出現明顯回挫，有利統一成本壓力紓解。

而最近暑假為飲料消費高峰、以及食品年度重要消費檔期中元普渡報到，也有助刺激統一營運。

另外，統一已轉型控股公司，其中以統一超為主體的流通事業，占公司營收比重將近五成。統一集團上月底剛宣布斥資290億元，收購台灣家樂福，超商、超市、量販三位一體的全通路布局正式到位，有利統一繼續穩坐國內零售通路龍頭寶座。