近期海外求職詐騙案備受關注，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，中央外交部、內政部警政署、移民署、勞動部等單位應積極查辦外，地方警局外事科與勞動就業單位也要盡力協助；基隆市政府應成立勞動處，配合勞動部全力宣導、把關。

黃希賢指出，根據報載警政署估計，有超過2000名台灣人被拐賣至柬埔寨，外交部更統計，迄今已接獲逾百件東南亞求助案，其中來自柬埔寨高達90起，僅有32人平安返台。

黃希賢說，國人常透過網站、臉書、IG平台求職，看到祭出高薪優渥的海外工作，雖多半來自柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、杜拜等地，仍不少國人甘冒風險，勇闖異域工作，孰料卻傳出發生遭囚禁、毒打、凌虐、賣淫、賣器官等毫無人性的虐待。

「沒查出的黑數有多少？」黃希賢指出，因我國在柬埔寨無代表處，只有駐越南胡志明市辦事處兼辦業務，政府對柬埔寨要聯手打詐的行為，幾乎是束手無策，除了宣導外，救援行動還需仰賴民間團體或網紅個人進行，實在有失顏面。

黃希賢強調，外交部、內政部不能只給海外國人一個聯絡資訊，該積極執行跨國聯手辦案，查處被失蹤的黑數人口，向國際組織、人道團體GASO等尋求資源。

黃希賢認為，基隆地檢署、市警局都有不斷宣傳防詐，值得肯定，而市警局外事科也要掌握市民到海外工作的安全性，市府更應成立勞動處、就業服務科，配合勞動部勞動力發展署，透過「海外就業資源中心網站」，把關正確的海外工作安全資訊。