男星炎亞綸在網路上被經紀人發掘而成為藝人，拍攝首部電視劇《安室愛美惠》《我的寵物老公》，其後加入組合飛輪海，在裡面年紀最小。恰逢裴洛西訪台兩岸關係緊張，昨（3日）早晨炎亞綸發文「喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」，卻因「早餐」而遭大陸網友出征，全因前一日被螞蟻大軍襲擊。

炎亞綸3日深夜零點在臉書發文「我的媽，出外景整台車被螞蟻爬入，求解！」，緊急求助網友處理螞蟻的辦法，還發出哀嚎：「已經清了兩小時！」就算遇到這樣的大危機，他也不忘苦中作樂玩諧音梗，「第蟻個想到你～」、「真的是，蟻后別做朋友～」，逗笑了不少網友。

網友也是十分給力，提出各種解決辦法，「以前老人家的智慧用『痱子粉』」、「酒精整罐拿起來噴噴噴」、「去五金行還是大賣場買水煙，燻他們」、「發動車子把溫度調到最高 ，放1-2小時」、「可用清水加一些明星花露水噴灑」，方法千奇百怪，甚至有網友建議「用愛感化螞蟻」、「棄車」。

藝人陶晶瑩留言：「你都在車上幹什麼？」，炎亞綸回應：「吃辣杯杯」，網友直呼：這螞蟻太識貨了！藝人JR紀言愷也有留言建議炎亞綸在車上貼滅蟑產品，過1、2天就能解決。炎亞綸追問：「看來你也是苦主？」紀言愷無奈回應：「有過兩次經驗，以後只要看到明明一位難求的地方竟然有個空位又剛好在樹下，千萬別停。」

最終炎亞綸半夜趕到賣場購買水煙來處理螞蟻困擾，一直處理到凌晨2、3點。3日早上PO文詢問網友喜歡什麽類型的早餐，說「喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」，未料這一問，引起大陸網民誤解而被貼標籤，微博直接掉粉，被轟真是一個大烏龍。