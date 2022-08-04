岳明國小校長黃建榮盼望，學田米販賣所得不僅是捐出去，也能是孩子們學習的課程，從服務別人當中建立自己一個很棒的利他品格，把在岳明國小學到的幸福感分享出去。（吳佩蓉攝）

全家便利商店公司3日帶動首捐16888元，持續陪同校長和師生們的愛心理念發展下去，吸取更多愛心挹注。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳服務區的經營廠商為全家便利商店公司，全家長期用行動實踐「取之社會，用之於社會」的理念，持續進行弱勢關懷、社會回饋的活動，遂邀請縣內的三星國中三星未來假日學校和岳明國小學田米，一起加入公益義賣行列，讓服務區不僅提供公共設施服務，也能是充滿溫度的幸福場所。

交通部高速公路局業務組組長劉逢良說明，高速公路所有服務區均利用促參專案去招商，希望公共服務建設承包的民間機構經營廠商，能秉持著弱勢關懷、社會回饋的精神與在地做連結；故招標權利金門檻不高，為讓經營廠商在有基本的利潤下跟經營平台，規劃公益活動。

全家開發業務處本部長王國君指出，蘇澳服務區自去年就開始和三星未來假日學校配合義賣活動，3日開始和三星國中成為共同創造東部少年CEO的實驗場域；而與岳明國小義賣學田米，今年已邁入第3年；全家也帶動首捐16888元，持續陪同校長和師生們的愛心理念發展下去，吸取更多愛心挹注。

岳明國小校長黃建榮說，始於2009年帶領孩子們踏出食農教育的第一步時，校長先無償提供家裡1.3分的農地，供孩子們自種稻米、自食其力，後來慢慢家長們認同這樣的理念，也無償提供農田給學生們栽種，故稱「學田米」，迄今已有8分地可耕種，才能有今2000公斤的稻米產量。

黃建榮盼望，學田米販賣所得不僅是捐出去，也能是孩子們學習的課程，從服務別人當中建立自己一個很棒的利他品格，把在岳明國小學到的幸福感分享出去， 真的很感謝高公局跟全家營造這樣的平台，讓孩子有機會學習自力更生、幫助別人。

三星國中校長張輝志表示，未來假日學校為縣府輔導專案，為幫助全縣中輟生跟三星鄉、大同鄉弱勢學生，建置創業輔導課程，讓學生學習替自己未來做規畫的能力，當課程結束後，讓他們建立自己的品牌，並販售在課程中完成的作品，以當成自己的獎助金和公益金。

張輝志說，儘可能了解中輟生跟弱勢家庭孩子的興趣，提供學習資源，培養他們一技之長，能創造「三星製造」招牌走出校園，遂啟動東部少年商店輔導計畫的構想，讓孩子們有機會成為企業CEO，幫自己創造更多可能。