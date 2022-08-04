解放軍預計4日中午至7日中午在台灣周邊海域進行實彈軍演，根據公告，將劃定6區塊，包括台灣北部海域。距台灣約60公里遠的彭佳嶼，緊鄰演習區，而島上目前正有16名台灣人，「完全被隔離」。

軍演6區塊，有2塊分別在台灣北部及東北部海域，「北方3島」彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼都被劃入範圍內，唯一有人長期駐守的，就是彭佳嶼。據了解，原本5日有補給船欲前往彭佳嶼，受演習影響緊急取消，延至12日出發，導致該島對外交通中斷。

目前彭佳嶼約16人，除了氣象站人員，還有海巡、燈塔、外包廠商等；最特別的是，4名台灣大學大氣系學生因暑假期間從事研究工作，現在也在島上，結果被演習困住，暫時回不來。

彭佳嶼周邊海域今早風平浪靜，島上人員透露，暫時沒看到解放軍軍艦通過或聽到飛彈、砲彈等聲響，不過風雨欲來的態勢，的確讓人有些不安。目前物資充足，也已備妥避難計劃，「有一個防空洞可躲，希望不要擦槍走火，演習早日結束」。