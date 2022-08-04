開著貨車環島製作愛心手工饅頭長達8年的夫婦林波（左）和靳寶儀（右）儘管旅途均睡在車上由簡陋蚊帳搭起的床鋪，但卻從不喊苦，反倒認為車上乘載著滿滿的愛心，是全世界最高級的「五星級貨車旅館」。（羅亦晽攝）

環島製作愛心手工饅頭長達8年的夫婦林波和靳寶儀在今天上午，與家扶中心孩童一同製作饅頭義賣籌募獎助學金。（羅亦晽攝）

環島製作愛心手工饅頭長達8年的夫婦林波和靳寶儀在今天上午，與家扶中心孩童一同製作饅頭義賣籌募獎助學金。（羅亦晽攝）

開著貨車環島製作愛心手工饅頭長達8年的夫婦林波和靳寶儀上月抵達花蓮玉里時，林波卻生了一場大病，經送當地醫院治療已順利康復，2人也在林出院後即趕赴花蓮，並在今天上午與家扶中心孩童一同製作饅頭籌募獎助學金。靳寶儀說，丈夫因不願違背與孩子的約定，出院後就執意趕到花蓮，而下一站則會返回玉里，並在玉榮分院手工現做饅頭，感謝院方的照顧。

靳寶儀8年前因手指不慎被壓麵機軋入便開始反思自己的人生並萌生送愛到全台育幼院的想法，得到丈夫林波支持後，夫妻倆就開著小貨車從台南出發，開啟環島製作愛心手工饅頭的旅程。

夫妻倆在環島過程中大多睡在貨車上由簡陋蚊帳搭起的床鋪中，但他們卻從不喊苦，反倒認為車上乘載著滿滿的愛心，是全世界最高級的「五星級貨車旅館」，且在育幼院製作愛心饅頭的過程中，靳寶儀不僅如實體會到「活著真好」的感覺，更燃起「分享更多愛」的鬥志，於是2人從第一年15天20站的環島旅程，逐年增加至214天逾200站。

今年是饅頭夫婦環島第8年的旅程，2人上月中旬抵達花蓮後先到玉里家扶中心和孩子一同製作手工饅頭義賣籌募獎助學金，不過林波卻在過程中不慎感染帶狀皰疹，甚至因病情每況愈下送往玉榮醫院治療並住院6天，昨順利出院後2人即連夜駕車趕赴花蓮家扶中心，並在今天上午與受扶助的孩童製作饅頭義賣。

靳寶儀笑說，丈夫因不想違背與孩童一起製作饅頭的約定，才會選擇在出院後即前往花蓮，如今看到大家認真製作的樣子，一切都是值得的，盼能幫助家扶中心籌募獎助學金，完成孩子們的夢想。

由於饅頭夫妻與孩童製作的手工饅頭香氣四溢，吸引不少民眾前往購買，花蓮家扶中心表示，目前預定製作450份，每份5顆，不過整體數量會再視情況調整，且大家仍正趕工製作，販售時間到今天下午5點。

此外，饅頭夫婦為感謝玉榮醫院的照顧，5日將折返玉里，在院方提供的空間製作饅頭，慰勞辛勤的醫護人員，結束後則會前往宜蘭，繼續用雙手製作饅頭傳愛。