李明德（左）、周子寒分享出道故事。（年代提供）

民歌唱將周子寒、李明德在年代《那些年。那些歌》分享出道故事，原先在唱片公司擔任宣傳的周子寒，不只出道過程離奇，她還給自己設下「只會出一張專輯」的目標，不料她一出道就創下巔峰，從此締造出難忘的歌手人生。

周子寒於國光藝校畢業後，進入「藍與白唱片公司」工作，擔任鳳飛飛、方季惟及潘美辰的宣傳。周子寒回憶起當年帶著潘美辰去錄音，有好幾次都被錄音師誤認成藝人，而潘美辰是宣傳，尷尬的場面讓她忍不住笑說：「因為潘美辰個子小、皮膚黑」；也因為這樣，唱片公司的製作人向老闆提議讓周子寒簽約出道，她說當時合約非常嚴格，祭出禁愛令，像是「不能交男友、不能結婚」等，違約金甚至高達3600萬，一心只想出一張專輯的她，則是把這些條件一一劃掉，卻沒想到出道即巔峰，甚至入圍金曲獎新人，讓她走也走不掉，就在音樂圈闖蕩了13年，出了10張專輯。

李明德也大方分享年少輕狂的「撩妹往事」，透露自己早已上演過《刻在你心底的名字》，李明德當年想盡辦法讓心儀的女生留下印象，先是約對方去海邊玩水，並在前一周將女生名字和愛心圖案「雕刻在膠帶上」貼在胸口，接著連續曝曬多日，讓名字和愛心「烙印」在胸上，李明德也自豪透露，女生看到後是驚呼連連！這也讓周子寒笑虧：「那時候就這麼會！」，瞬間讓現場笑成一片。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。