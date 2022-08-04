美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，引爆兩岸軍事危機。國民黨主席朱立倫今呼籲，大家應靜下心沉著面對，共同追求和平穩定的兩岸關係與區域安全，惡意螺旋會造成很多傷害；區域與台灣人民未來需靠和平、對話、交流，而非對抗與交惡。

朱立倫說，歡迎中華民國、台灣的國際友人來訪，但美國國會訪問團多年來也常常見到，美國國會議長來訪也不是第一次，但國會是代表人民與民意，「不是行政部門」，美國拜登政府已一再重申整個中國政策並沒有改變，呼籲各方節制。

國民黨副主席連勝文則表示，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，盼海峽兩岸有智慧的人都應持續盡力維持正面和平關係，這比劍拔弩張衝突，對兩岸人民都更加有利。連也說，他是中華民國國民，會用生命捍衛中華民國，但不會為台獨而流血。

對於國民黨路線，朱立倫指出，國民黨親美是親民主自由，但也知日、友日，還一樣堅定立場盼與中國大陸持續對話、交流，維持穩定和平，而這也才是負責任政黨應做的，執政當局也應讓兩岸和平、穩定。

朱立倫說，國民黨創建中華民國，中心思想與任務就是捍衛中華民國、守護民主自由、維護台海區域安全與和平，堅持反對任何傷害中華民國、破壞民主自由、影響區域安全與和平。

對於政黨路線引發深藍反彈，朱立倫表示，國民黨是多元政黨，黨內一定會有不同的聲音，但黨的中心思想與主要路線不會改變，永遠跟民主自由站在一起、永遠堅持捍衛中華民國，守護民主自由，希望維護區域和平。