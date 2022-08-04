解放軍在台灣周邊六個地區同步進行軍演，台股震盪走低下跌逾百點。生技股未受到太多的干擾，成為資金避風港，生技股股王藥華藥(6446)盤中一度衝上585元，大漲6%以上，匯聚多頭人氣，全宇-KY(4148)7月營收亮眼，股價漲幅超過5%，生華科(6492)、大學光(3218)及美時(1795)等漲幅在2~4%不等。

智擎(4162)小細胞肺癌新藥三期解盲未達標，今日股價跳空鎖在跌停板84.6元，至11:20，賣單超過4400張排隊準備要脫手。智擎腺癌新藥安能得(ONIVYDE)擴展第二適應證並未順利通過，授權夥伴Ipsen公司今日發布新聞稿公布小細胞肺癌二線治療三期臨床試驗結果，在主要分析中，主要指標整體存活率(OS)未能達標。該三期臨床試驗分兩部分進行，第一部分已於2020年宣布，確認Onivyde的安全性、劑量和有效性，今日公布的是評估Onivyde與Topotecan的療效，在主要分析中，主要指標整體存活率(OS)未能達標。Ipsen指出，會將此臨床研究結果與監管機構溝通，而試驗的詳細結果將在即將召開的醫學會議上公佈。

全宇-KY7月合併營收新台幣3億6531萬元，年增率80.57%，前7月營收合計新台幣19億5457萬元，年成長66.26%。針對國際油棕價格回落至每公噸4000令吉左右的水準，全宇表示上半年的價格高峰包含俄烏戰爭的影響，目前的價格不僅合乎大馬油棕局的預估，同時對農民而言獲利空間仍相當可期，客戶端並沒有因為國際油棕價格的波動而影響採購意願。展望後市，在大型種植園標案多以半年為ㄧ期的狀況下，仍有客戶希望能夠一次簽訂一年的肥料採購，無論是馬來西亞境內或印尼的市場的需求都依舊旺盛。