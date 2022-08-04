長榮航(2618)0.59元現金股息今天除息，近期受到法人大幅調節，今天除息日多空拉距，跌幅接近3％，但一度反彈，填息率有5成表現，隨著大盤疲弱目前持續貼息走勢。

長榮航昨天公布第二季財報，雖然疫情持續影響客運表現，但貨運有撐，單季稅後淨利18.03億元，年增1151.5％，每股盈餘0.34元，上半年每股盈餘0.98元。

法人認為，貨運受到需求下滑以及客機機腹艙位增加，加上航空燃油價格高漲推升成本，貨運貢獻預期持續下滑。但全球疫情緩和，各國持續鬆綁邊境管制，長榮航6月客運營收已回升至11.70億元，為2020年3月以來單月新高，第三季起北美線進行增班，運能增加約7成，東南亞轉機商機可期，下半年客運將加快復甦速度，抵銷貨運的空缺。

2023年國際航空運輸協會(IATA)預估隨各國持續放寬防疫封鎖限制，受壓抑的客運需求逐漸釋放，航空客運需求增長速度有望優於預期，客運業務營收回升將挹注2023年長榮航營運動能。