根據南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）追蹤美國航艦「雷根號」行動軌跡，目前確認最新類根號位置，已經在今(4日)上午進入日本琉球那霸海域範圍，雖然離大陸公布的軍演北方及東北方範圍仍有很長距離，美國第七艦隊官網也立刻秀出「雷根號航艦」備訓練狀況，頗有秀拳頭的意味。

雷根號上的E-2K鷹眼預警機正起飛執行任務。(翻攝自第七艦隊臉書)

雷根號上的F-18超級大黃蜂戰機在艦隊上空進行衝場。(翻攝自第七艦隊臉書)

根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特所發表的雷根號航行圖，雷根號從7月1日從關島出發，於7月12日抵達婆羅州北部，之後很長一段時間一直在南海巡弋，到7月26日離開新加坡，7月30日於通過菲律賓的聖貝納迪諾海峽(San Bernardino Strait)，進入菲律賓東部海域，然後持續向北航行。

F-18超級大黃蜂正在航艦甲板進行起飛前準備。(翻攝自第七艦隊臉書)

本月2日及3日，「雷根號」持續往東北方向航行，今天上午雷根號已進入日本主島範圍。

據了解，與雷根號隨行的軍艦還有希金斯號飛彈驅逐艦(DDG-76,USS Higgins)，安提坦號飛彈巡洋艦(CG-54,USS Antietam)，以及潛艦、及蒂珀卡努號補給艦(T-AO-199,USNS Tippecanoe)。