200萬元特獎獎號為「54769852」，其中1張由彰化縣和美鎮彰美路的中油直營店開出，議員賴清美前往道賀。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

「加油！真就賺了兩百萬元」5、6月份統一發票開獎，200萬元特獎獎號為「54769852」，其中1張由彰化縣和美鎮彰美路的中油直營店開出，幸運兒只花了1000元加油即中大獎，鄉親都在猜是不是就是認識的親朋好友，加油站長推測，通勤加油的人很多，很有可能是在地人。

「兩百萬雖然不到可以直接退休買豪宅，但也可以去環遊世界了」得獎消息釋出，鄉親都羨慕不已，再拿發票對一次、再次失望了，「可惜不是我」。

議員賴清美也一早來到這家開出大獎的中油直營店賀喜，她偶爾會開車經過家加油站，也曾經這裡加油，可惜和200萬擦身而過。

「加油！加油！」賴清美說，加油本身就特別祝福，大獎從加油站開出，讓人覺得多了幸福的寓意，經過的時候，可以來加加油，一起沾喜氣。

中油和美站陳姓值班站長說，中獎幸運兒是一次加滿1000元，附近就是國道3號和美交流道，也許是加滿油要上國道了，可能是在地通勤族，或許偶而經過，平常很多民眾就習慣一次加滿1000元，不可能記得是誰，但祝福這位幸運的朋友。