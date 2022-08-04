解放軍東部戰區在台灣周邊進行海空域實戰化聯合演訓

解放軍3日出動27架軍機進入台灣防空識別區，讓人預覽了從4日中午起將舉行的6大海空域大規模軍演。

據CNN新聞網4日報導，台灣國防部提供的航圖顯示，其中22架中方軍機越過海峽中線，而這是自從約兩年前台灣開始公開對岸軍機侵擾防識別區起，規模空前的數量。

北京為了抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，在台灣周邊舉行軍演。中方國防部發言人說，6大海空域軍演和長程實彈射擊是「封鎖」台灣的一部分。他們已警告，船舶和飛機都不要進入軍演區域。

然而，北京宣布的演習區域深入台灣防識區，在某些狀況下，甚至侵犯了台灣領空，也就是國際法承認，從海岸向外延伸12 海里（22.2 公里）的空域。而分析家說，這是極為挑釁的行為。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，中方把軍事資產部署在遠比以往都靠近台灣海岸的地方。

而北京的威脅引發許多有關台灣領空的討論，還有究竟國際法承不承認它。

「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規定，一國的疆界是從海岸線向外延伸 12海里（22.2 公里）。而據「國際民航公約」（Convention on International Civil Aviation）規定，這塊區域的上空就是一國的領空，除非獲得地主國允許，否則其他國家的政府公務機或軍機都不得飛越。

中方1982年12月10日簽署了「聯合國海洋法公約」，並於1996年獲得認可，但台灣並沒有。問題在於，要是台灣不是獨立的國家，那擁有領空嗎？而分析指出，台灣充滿爭議的地位，使這問題更難獲得確切的答案。

北京堅稱，台灣是中國大陸的一部分，並強烈反對它的國家地位，而世上多數國家都和中方維持外交關係。然而，新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）說，世上多數國家都視台灣為國家，因此應該有自己的領空。

不過，唐安竹說，在北京眼裡，台灣領空其實就是中方領空。他指出，先前已有南海的實例，就算台灣有國際法保護，北京也未必會放在眼裡。