基育生物科技前往中興新村地方創生育成村的植％研發中心，簽署合作意向書。（蔡培慧服務處提供）

南投縣長參選人蔡培慧長期關注永續農業發展，並積極推動「綠科技、好生活」政策，近期促成「基育生物科技」及「鉅田潔淨技術」雙方合作意向。昨天基育公司總經理姚量議率團至鉅田參訪，雙方允諾透過材料科學、基因生技以及循環農業三方面攜手合作；促進台灣畜牧業經營永續化及南投綠色科技產業發展。

基育生技公司為國內少數專注於「農業基因體資訊」研發的企業之一，致力推動精準農業技術發展。總經理姚量議說，目前鉅田公司的材料技術十分成熟，可利用畜牧業的剩餘資材，加工製成產品包材如蛋盒等產品，不但可以減少回收過程的能源消耗，也可以達到永續農業的目標，實現「從搖籃到搖籃」（零廢棄的循環經濟）的概念。

以「100％植」為品牌的鉅田企業，近年在中興新村地方創生育成村設立研發中心，致力開發環保永續材料，如與大型超商通路合作的環保杯等，產品也獲得歐美多國肯定。

姚量議指出，他們正在研發一種菌種，可以加速環保材料的分解。未來永續材料的畜牧業包材使用完之後，可以直接放進土裡掩埋，成為疏水性高的介質或者堆肥，這種材料非常容易分解，幾個月後就逐漸脆化粉碎，降低回收成本達到企業ESG的目標。

蔡培慧表示，南投是農業大縣，南投在地也有許多高端技術的企業。鉅田公司產品符合歐美永續環境的理念，大多輸出到歐美等先進國家，南投發展綠科技產業，確實是大有可為。這次引介基育生技與鉅田公司合作，讓生物技術結合材料科學，不但具有商業上的潛力，也是農業朝向循環經濟、永續發展一次非常具有前瞻性的合作。