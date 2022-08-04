《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)進行至第8週，距離例行賽結束尚有2週的時間。例行賽戰績排名前6的隊伍，將獲得晉級季後賽的資格，截至第7週賽事結束，排名前6的隊伍分別是GEN.G戰隊(GEN)、T1戰隊、DWG戰隊、Liiv沙盒(LSB)、KT羅斯特(KT)及巨龍X(DRX)，其中GEN和T1已確定晉級季後賽；本週五(8/5)有兩場精彩的賽事，分別由DRX對戰農心紅軍(NS)、DWG對戰GEN，對DRX及DWG來說，贏得勝利將是季後賽晉級的重要關鍵，比賽精彩可期，切勿錯過；目前在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是相關分析：

8/5(五) 16:00，農心紅軍@巨龍X，推薦：不讓分「巨龍X」勝

目前 (截至8/2) NS戰績3勝11敗(排名第8)、DRX戰績7勝7敗(排名第6)，兩隊前次交手在夏季賽開幕日(6/15)，當時由DRX以2：0拿下勝利。第1局，雙方選手操作拉滿，全場共打出33個擊殺數，拿下2隻巴龍及2隻遠古龍，兩隊在鏖戰46分鐘之後，最終由DRX在遠古龍坑團滅NS並順勢拿下勝利。第2局，雙方在前期發生多次團戰，由NS取得不小的優勢，但中期在巴龍坑的團戰，DRX中路Zeka的英雄「阿祈爾」大招逆轉戰局，雙方戰成均勢，後續NS多次發起進攻但都被DRX成功防守，最終由DRX拿下火龍魂，結束比賽，該局比賽時長同樣超過40分鐘，戰況激烈可見一斑。兩局比賽雖說皆由DRX拿下勝利，但從比賽內容來看，兩隊實力相當接近。回到夏季賽兩隊的第2次交手，對DRX來說，本場比賽攸關是否能順利晉級季後賽，為了拿下勝利，相信DRX定會做足準備、卯足全力一戰，因此看好DRX能拿下勝利。

8/5(五) 19:00，GEN.G戰隊@DWG戰隊，推薦：不讓分「GEN.G戰隊」勝

目前GEN戰績13勝1敗 (排名第1)、DWG戰績9勝5敗 (排名第3)，兩隊前次交手在6/22(三)，當時由GEN以2：1拿下勝利。第1局，GEN輔助Lehends成功搶下巴龍逆轉戰局，下路Ruler的英雄「婕莉」也斬獲7個擊殺，兩人合力幫助隊伍搶下首局勝。第2局，前期DWG上路Nuguri多次遭到狙擊，隊伍陷入苦戰，但比賽進至第25分鐘，GEN最重要的Carry點－中路Chovy在野區被抓，讓DWG成功逆轉戰局，並順勢拿下巴龍，拿下勝利，雙方1：1戰成平手。決勝局，GEN火力全開，先是下路雙人組Ruler和Lehends直接打穿對方下路，接著又有上路Doran與中路Chovy兩人Carry，分別打出8／1／5 (擊殺數／死亡數／助攻數)、6／1／7的精彩表現，順利拿下勝利。回到夏季賽兩隊的第2次交手，GEN一向都是LCK名列前茅的隊伍，今年夏季賽的實力更是驚人，相較之下，DWG雖然不差，但整體實力仍不如前兩年般那樣有具宰制力，因此更看好GEN能拿下勝利。