美國眾議院議長裴洛西昨(3日)傍晚結束訪台後，共軍今(4日)12時起至周日(7日)12時，在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演。根據即時航班飛行資訊網站《Flightradar24》資料顯示，目前6個演習地區，已沒有班機航行。

大陸今午起一連3天，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域進行軍事演訓。國防部為了讓國人即時了解國軍監控能力，並讓全球了解大陸武力威脅動作，特別在官網「即時軍事動態」專區，將原本僅發布西南空域動態的範圍，擴大成為「台海周邊空域空情動態」。