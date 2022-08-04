根據投信投顧統計，國內已核備之5檔特別股基金在7月平均報酬率達5.3%，近3個月、6個月來平均績效也呈正報酬，相對今年以來仍為負值的海外股票型基金勝出。而進一步觀察，今年以來唯一正報酬的特別股基金為富蘭克林華美特別股收益基金，其年初以來(截至7/29)為正0.78%，相對優於同類型平均負3.29%報酬，同樣地，該基金近一年、兩年基金績效表現皆位於同類型第一，績效表現優異。

2022年由於俄烏戰爭、加上通膨快速升高，美國加速升息因應，造成股債市投資波動度大增，投資人要保有收益率相對去年更具挑戰。而富蘭克林華美投信建議，下半年市場仍有美國升息與高通膨的壓力，建議尋找相對低波動的產品布局，由於特別股具有股息收益，又投資於現金流穩定的優質企業，與各類商品相關性偏低，因此，建議無論股債市投資人，下半年都應增持特別股收益型基金，以增加投資組合穩定性、降低投資組合波動度。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，儘管不確定性縈繞，美國仍堅持開啟貨幣政策的週期，目的在壓抑高漲的物價指數，降低消費購買力，顯示美國經濟表現如鮑威爾表示，不須擔心經濟衰退，儘管目前不能確定美國9月份會再升息幾碼，但具有收益性質的特別股收益基金，仍然是波動市場中的首選之一。

余冠廷強調，團隊持續看好特別股的後市展望，因特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上主要投資於類公用事業、大型金融股及具穩健現金流的優質企業，儘管目前仍未能定義美國或全球經濟是否正式進入衰退階段，但上半年股債市確實波動相對較去年增高，加上美國9月還有機會再升2或3碼，積極尋找降低波動的基金，仍顯得相當重要。

余冠廷認為，操作策略主要以特別股股息配發能力強的大型企業為核心配置，戰術配置被市場低估或因負面事件短線超賣的企業，並適當納入非金融特別股，有利於投資組合爭取超額報酬。同時，特別將外國政府對海外投資人所課徵的預扣稅款政策納入評估要件，除基本面、信用分析、營運與財務風險外，也善用利息免稅優勢，篩選出稅後收益率相對較高的特別股，以增加投資效益。