今（4日）是農曆7月7日，也就是一年一度的七夕情人節，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，獅子座、白羊座、水瓶座、射手座七夕情人節前後戀愛能量爆棚，單身者有機會遇到命定對象，有伴者與另一半感情更加溫。

▍獅子座

七夕情人節前後，落在獅子座的新月持續發揮能量，加上太陽也在這裡點亮命宮。單身的你，這股幸運能量會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾，這段時期請你不要只是家中、辦公室兩點一線往返，尤其七夕情人節當天，可以參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走，如果突然心血來潮想去某個地方，一定要聽從內心的聲音，或許你的命定對象正在等著你的到來。

有伴的你，因為太陽的關係，能夠加熱你與伴侶間降溫的火花，不妨把握這段時期，用全新的心態和另一半再談一場戀愛。

▍白羊座

七夕情人節前後，火星點亮白羊座的戀愛宮位，這段時間，獲得火星守護的你，從內而外閃耀著光芒。單身的你，許久不見的舊識，或是職場上的工作夥伴，爭相對你展開追求，你也有機會在某些場合中結識新的對象，且對方極有可能是你正在尋覓的那個人，兩人將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。

有伴的你，你與另一半的關係將走向更加深層的境界，甚至動了想婚的念頭，千萬別嫌太快，戀愛能量爆棚時怎麼擋都擋不住！

▍水瓶座

七夕情人節前後，金星與火星分別來到水瓶座的關係、戀愛宮位。單身的你，有機會和約會對象推進關係，如果你們是在確認關係的初期，你們的關係將在這段期間更加親密無間，在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心。

有伴的你，或許戀情來到一個不上不下的卡關階段，因為時間、距離的關係兩人無法常常見面相處，為此你煩惱了不少，千萬別氣餒，這段期間將會是你們感情升溫的轉捩點，請主動和另一半交流彼此的想法，也許另一半對你們的關係有推進的想法，又或者能藉此找到更好維繫、經營感情的方法。

▍射手座

七夕情人節前後，火星路過射手座的關係宮位。單身的你，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過七夕佳節到來時，可別放棄會遇見真愛的機會，當天若有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，就算沒有馬上在現場遇見良緣，但下一秒或許就有機會碰見他。

有伴的你，和另一半的關係已經水到渠成，這段期間可以將關係推進到下一個階段，即便過去一段時間裡你們的關係有點僵，也有機會慢慢破冰，如果你們在熱情如火一些，有可能七夕後你們就已經論及婚嫁囉！