房東出租房子最怕遇到壞房客，一名男網友崩潰求助網友，他將房子出租以後，結果房客死活不繳房租，怎麼催收都沒用，因此想說能否藉由斷水電的方式，來迫使對方繳納應繳的房租。對此，不少內行人建議說，貿然斷水電恐會違法，不如直接去把房子的門拆掉，方便快速又有奇效。

一名男網友在臉書社團《租屋糾紛、問題、租霸、疑難雜症特區》上發文說，他是一位屋主，最近將房子出租，但因為沒有租賃契約的限制，房克竟然故意不繳租金，讓他頭很痛，不知道能否透過斷水斷電的方式來讓租客繳錢。

男網友擔憂地說，收不到租金很麻煩，但又擔心萬一去申請斷水電以後，之後要恢復水電就會很困難或是很麻煩，因此決定求助於廣大的網友，他到底該怎麼辦？

不少網友搖頭說，當初租屋的時候，水電費就約好是由房客自己去繳納，結果房客因故沒去繳，最後被水電公司停水停電的話，這部分當然就是由房客自己來負責；但如果是房東自己向水電公司申請停水停電，可能會違反強制罪。

另有內行網友透露，比起停水停電，不如直接找人去拆門比較快，曾有房東遇到過類似的狀況，房客賴皮不繳房租，房東想奇招制裁，那就是把整扇門拆下來帶走，解決整個收不到房租的窘境。「開門不入屋，大門拆走」、「沒有門超尷尬」、「不要進入房子裡面就沒違法，因為門是你的，壞了拆回去修，蠻合理的」。