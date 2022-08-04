美國眾議院議長裴洛西訪台引發對岸反彈，民進黨內再現操作「抗中保台」痕跡。國民黨主席朱立倫今批，民進黨最喜歡用意識形態、口號、兩岸緊張情勢獲取政治利益或掩蓋施政無力，呼籲民眾要看清民進黨並非真心為人民，非最佳選擇。

朱立倫說，國人在民進黨執政這幾年日子過得更好？有更平安？疫情因民進黨種種錯誤措施，造成逾8000國人死亡，現在還有通膨、物價、缺電與能源危機，民進黨執政縣市還爆發重大弊案，這些都非靠意識形態與兩岸情勢來獲取選票。

國民黨副主席連勝文表示，民進黨從2004年牽手護台灣至今，從沒有停止操作「抗中保台」。連說，多數台灣民眾盼能夠跟中國大陸維持友善互動、和平關係、穩定的兩岸交往，大概只有民進黨政府與候選人期待中國大陸會激烈反應。

連勝文說，大陸方面任何激烈反應，都只是幫助民進黨轉移內政缺失焦點，遮掩他們候選人種種醜聞，結果只是幫民進黨鞏固權力，衝擊、影響海峽兩岸前輩這麼多年共同努力成果，這樣的局面讓人痛心與遺憾。