62歲香港經典美女鍾楚紅「紅姑」今年2月過62歲生日，多年前她結婚息影後就淡出演藝圈，但仍不忘透過微博向粉絲分享近況，過去她曾放話此生不打算靠醫美維持美貌，最近她難得復出接廣告，接的還是染髮霜的廣告，首度公開62歲的她一頭黑髮的秘密，讓外界發現原來紅姑也會用染髮霜。

鍾楚紅過去和林青霞、張曼玉、梅艷芳共稱封為「霞玉芳紅」，由於她有一雙靈巧電眼和豐厚性感嘴唇，更有人稱呼她是「香港瑪麗蓮夢露」，傳聞劉德華過去相當迷戀鍾楚紅，將她視為「老婆理想型」，他跟成龍都向紅姑告白過卻都被打槍，1991年鍾楚紅閃電宣布情歸廣告才子朱家鼎，郎才女貌的組合獲得不少祝福。

鍾楚紅平時常分享素顏照片，強調不喜歡做醫美。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

未料，2007年朱家鼎因大腸癌病逝，享年53歲，而鍾楚紅恢復一人生活後曾表示不再婚，「一生只愛朱家鼎一人」，她生活簡單樸實，平時分享不是爬山就是看展的照片，有人問她是否考慮過做醫美？她霸氣回答：「人總是要老的」，只有做真實的自己才能活得開心，而她凍齡的秘訣就是注重飲食和作息，吃飯只吃7分飽，少吃肉多吃蔬菜，按時運動。

鍾楚紅最近接拍染髮霜廣告，揭開一頭黑髮的秘密。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

據《香港01》報導，鍾楚紅近日罕見復出接了染髮霜的廣告，影片中她頂著一頭烏黑中長髮，氣質依舊，她坦言挑染髮產品時，最注重它的成份是否天然，而這回代言的商品讓她感覺到大自然的力量，因此強力推薦，並有感而發說：「原來歲月換來的不是蒼白，而是更多顏色。」