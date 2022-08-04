56歲「凍齡美魔女」胡文英，不久在小S主持的節目中，分享了被和自己孩子年紀一樣的小鮮肉追求的故事，超展開的劇情引來大家熱議，節目播出後，胡文英還在社群更新小鮮肉繼續猛烈追求的故事後續，引來了酸民的注意，對此，胡文英在日前發文聲明現在自己單身，也對外喊話「請女性朋友們不要再私訊謾罵我了」。

《小姐不熙娣》播出後，胡文英的故事受到大量的關注，她也在社群更新起近況表示，「大家關注那位和我在醫院邂逅的小鮮肉到底還有沒有聯繫？其實不瞞各位，自從節目播出後，再度勾起這位小鮮肉對我的依戀，強烈的追求我，他想開了大膽嘗試…人生後半場我要為自己而活，我們一拍即合以藍顏知己的身分開始我們的旅程」，相差26歲的兩人，似乎有了新進展。

結果，胡文英收到了許多網友的謾罵，解釋自己的婚姻早在31歲觸礁，經歷11年的掙扎與痛苦，胡文英到42歲才選擇放手，見到網友留言，她忍無可忍的寫道「別再用你們的道德來綁架我，你們並不是我，不了解我」，也後悔當時在節目上，並沒有說清楚婚姻狀況。

胡文英也坦言自己曾經所經一段行屍走肉的時光，也呼籲「請女性朋友們不要再私訊謾罵我了，什麼我愛小鮮肉、結婚還亂交男朋友等等」，請大家將心比心，也再次強調自己現階段就是單身，而女兒鄭靚歆也有在留言區力挺媽媽。

此文Po出，網友紛紛在下面留言「就算妳愛小鮮肉也是妳的事啊」、「妳的人生由妳自己來決定～作自己就好」、「她們是羨慕妳可以自由自在」、「你要說老娘還交的到小鮮肉，你連小鮮肉的手都碰不到」