美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於本月2日晚間10時43分抵達台北，引起國際高度關注。結果在專機降落不到一小時內，就有網友收到簡訊寫著「您好，我是美國國會眾議院議長裴洛西，剛剛抵台，下機後發現忘記換台幣，總之先匯個萬把塊過來，事成我讓你當美國隊長。」因整篇簡訊用簡體字，不少人猜測這是詐騙集團新花招，但此奇葩創意也讓不少網友笑翻，紛紛搶著當美國隊長。

一名男子以「我在網路看到裴姨忘記帶錢」為題在「PTT」打趣表示「怎麼辦這是真的還是假的，議長沒帶現金明天怎麼逛南機場夜市、吃阿男麻油雞？而且借錢之後還有機會當美國隊長，聽起來還不錯對吧？我要去哪裡借錢給她？之後被封美國隊長會有綠卡嗎？還是直接變公民？」也有網友透露自己收到不同的詐騙簡訊：「你好，我是裴洛西，我的專機被共軍打下來了，我好不容易游泳到台灣，現在還差新台幣2000元買機票。如果你幫了我，事後必定封你做紐約市市長，萬分感謝」。明明議長已經順利抵台，令收到的網友忍不住吐槽「騙錢又不做功課」。

此文一出，不少網友紛紛佩服詐騙集團的創意，沒騙到錢但還是很幽默「前面都還好，看到美國隊長笑了」、「你說你是鋼鐵俠，不屑當美國隊長」、「不行 美國隊長太好笑 靠北笑死」、「用英文回他，告訴他你拜登看他看不看得懂」也有網友笑稱致富就趁現在：「賭吧，畢竟你也沒機會翻身了」。