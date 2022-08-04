失去大陸3大航空公司的370億（約1.1兆）美元大訂單後，美國航空巨頭波音抱怨被地緣政治拖累，如今台海情勢又因為美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而升級，恐讓後市變得更加詭譎，且波音與台灣的交易，恐會惹怒大陸，地位恐持續遭競爭對手歐洲空中巴士侵蝕。

路透社報導，波音痛失大陸的訂單，被認為是受到美中關係不佳，且波音737 Max接連發生兩起空難，讓消費者失去信心等因素影響，波音在挽回大陸市場陷入困境，如今裴洛西訪問台灣，又將緊張氛圍推升到新高度，相當難評估後續衝擊。

航空新聞網站FlightGlobal亞洲執行總編輯Greg Waldron表示，「除了裴洛西的台灣行外，波音在大陸已經面臨嚴峻的環境，多年來，它在大陸的交付和訂單都落後給空中巴士，且大陸航空公司並未恢復737 MAX的飛行。」

此外，報導提到，波音與台灣的交易可能會惹惱大陸當局，而波音有4成的噴射客機銷售依賴大陸。

與此同時，波音與空中巴士都必須在美中、台海關係之間進行權衡，兩家公司都傾向保持謹慎的距離，不具名的業內人士表示，「現在所有人與台灣關係都不想太高調，空中巴士則比波音處在更有利的位置。」

事實上，這並不是政治因素影響到飛機交易，1972年時任美國總統尼克森搭乘波音前往北京，當時波音的執行長Phil Condit抱怨，公司已經成為美中關係的人質，空中巴士也曾因為法國對台軍售產生的摩擦與爭議而遭到冷落。